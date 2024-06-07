ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Луганск ракетами ATACMS в количестве не менее шести штук, большая часть из которых была уничтожена в небе системами противовоздушной обороны (ПВО), сообщила пресс-секретарь главы Луганской народной республики Анна Романова. Об этом пишет ТАСС.

«Выпустили не менее 6 ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть ракет сбили ПВО. Тем не менее, есть прилеты по гражданской инфраструктуре», — сказала она.

По словам Романовой, на местах прилетов работают экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Массированный обстрел Луганска произошел 7 июня. Очевидцы сообщали о пожаре в районе Острой могилы. Луганчане жалуются в социальных сетях, что в некоторых районах города отсутствует мобильная связь, и публикуют видеозаписи с последствиями обстрела со стороны Украины.

В ночь на 7 июня российские средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа к западу от Луганска. Разрушений не было зафиксировано.

Ранее перед Днем Победы Украина атаковала Луганск американскими баллистическими ракетами ATACMS.