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В России призвали изменить отношение к ЕГЭ в обществе

Специалист Чубуков: в России нужно изменить отношение к ЕГЭ в обществе

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Претензии, которые выдвигают к единому государственному экзамену (ЕГЭ), можно применить ко всем формам проверки знаний школьников. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель Независимой лаборатории образования, исследователь ЕГЭ Антон Чубуков, комментируя инициативу об отмене экзамена.

«Репетиторы нужны, даже если дети будут сдавать устные экзамены. Да и переживания у них будут те же. Чтобы реально решить эти проблемы — снижение стресса, расходы на репетиторов — требуется не менять формат экзамена, а сделать так, чтобы ЕГЭ не был настолько определяющим для жизни ребенка. Нужно изменить отношение к ЕГЭ в обществе», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, важно, чтобы провал экзамена не порицался родителями выпускников. Он отметил, что школьники в этом случае могут устроиться на работу, а после — вновь сдать экзамен и попробовать поступить в вуз. Чубуков добавил, что ЕГЭ можно сделать лучше, если доработать недочеты. В частности, не включать в экзамен задания, которые выходят за рамки школьного курса.

Накануне сообщалось, что депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП намерены внести в парламент законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ЕГЭ следует заменить на государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, которая пройдет в форме государственных экзаменов.

Ранее основатель Superjob оценил идею отменить ЕГЭ в России.

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