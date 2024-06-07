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В Луганске прогремели взрывы

В Луганске прогремела серия взрывов, начался пожар

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В Луганске прозвучало несколько взрывов. Очевидцы сообщают о пожаре в районе Острой могилы, сообщается в Telegram-канале Луганского информационного центра.

Сначала появилась информация о трех взрывах, потом о серии. Средства противовоздушной обороны (ПВО) попытались отразить атаку.

«Заметен пожар в районе Острой могилы в Луганске», — отмечается в сообщении.

Луганчане жалуются в социальных сетях, что в некоторых районах города отсутствует мобильная связь, и публикуют видеозаписи с последствиями обстрела со стороны Украины.

В ночь на 7 июня российские средства ПВО нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа к западу от Луганска. Разрушений не было зафиксировано.

20 мая глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg. После удара возник пожар. Пасечник сообщал о пяти пострадавших, однако позже глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко назвала другую цифру — 12.

Перед Днем победы Украина атаковала Луганск американскими баллистическими ракетами ATACMS.

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