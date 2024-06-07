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Стало известно о звонках активиста Еговцева в полицию до убийства

Baza: активист Еговцев пожаловался полиции на преследование перед убийством

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Телеграм-канал «Зов Народа»

Убитый в Москве зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев, который писал жалобы на российских звезд, жаловался полиции на преследование и угрозы со стороны неизвестного. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«За два часа до гибели Антон Еговцев звонил в полицию — он просил защитить его от неизвестного, который следит за ним и угрожает. Вскоре Еговцева убили», — пишет канал.

В районе 23 часов 6 июня Еговцев звонил в полицию и сообщил, что у подъезда в Лобне его караулит мужчина. Он отметил, что ему угрожают. Через два часа в полицию звонила соседка Еговцева, которая сообщила, что некто ломится к ней в дверь. Примерно в это же время Еговцева убили.

До этого сообщалось, что тело Еговцева нашли с множественными ножевыми ранениями. Общественник скончался от потери крови. По словам близких, убийца — психопат, он давно преследовал активиста. Также он выслеживал и его жену. Она вспоминает, как мужчина закрывался в машине и проводил пальцем по горлу.

Ранее были раскрыты новые подробности о состоянии убийцы скейтера в Москве.

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Убийство активиста Еговцева
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