Юристы объяснили россиянам, когда они могут уйти с работы раньше из-за жары

Температурный режим в жилых и рабочих помещениях регулируется ГОСТами и СанПиНами. При несоблюдении установленных требований работодатель должен отпускать сотрудников домой раньше на несколько часов, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев Общественной Службе Новостей.

Санитарные правила устанавливают предельно допустимые значения температур в домах и рабочем помещении. По одному из ГОСТов и требованиям СанПиНов допускается температура от 20 до 28 градусов. Установлены эти показатели по медицинским рекомендациям – именно такой режим считается безопасным для человека. Любое отклонение от нормы является угрозой для здоровья, отметил юрист.

«Обеспечивать нормальные условия труда — это прямая обязанность работодателя, — подчеркнул он. — Основываясь на СанПиНах и ГОСТах, Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на один час, если температура в помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, на два часа, если это 29 градусов, и на четыре часа при температуре 30,5 градуса и выше».

Это правило действует в отношении абсолютно всех работников, так как любой работодатель отвечает за здоровье своих сотрудников. Если комфортные условия создать он не может, то обязан либо отпускать работников раньше, либо переводить их на удаленку.

При работе на улице при температуре свыше 32,5 градуса работать можно не более 15-20 минут, после чего сотрудники должны уходить на 15-минутный отдых в охлаждаемом помещении. За одну смену суммарно на жаре сотрудник может проработать не более 4-5 часов при предоставлении спецодежды, без нее — не более 1,5-2 часов, заключил Соловьев.

До этого в Госдуме предложили сократить рабочий день в жару по рекомендациям Роспотребнадзора. Вице-спикер ГД Борис Чернышов подчеркивал, что высокий температурный режим снижает производительность людей и «калечит» их.

Ранее пожилым россиянам рассказали, как защитить здоровье в жару.