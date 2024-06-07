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Основатель Superjob оценил идею отменить ЕГЭ в России

Основатель Superjob Захаров: ЕГЭ является наименьшей проблемой в образовании

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является наименьшей проблемой в российском школьном образовании. Об этом kp.ru рассказал основатель и гендиректор Superjob Алексей Захаров, комментируя идею об отмене экзамена.

По его мнению, гораздо важнее то, что школьные учителя получают «недостойные зарплаты», а также то, что к ним предъявляются низкие требования.

«Выше зарплаты — и выше требования к уровню учителей. Если мы хотим садиться на Луну или заниматься ИИ, это все надо начинать с детсада. И начальной школы. Что заложил учитель младших классов — дальше можно развивать», — подчеркнул Захаров.

Он также отметил, что ЕГЭ является всего лишь одним из возможных инструментов для проверки знаний. По его словам, все будет зависеть от того, как выпускники будут обращаться с этим инструментом после сдачи экзамена.

Накануне сообщалось, что депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП намерены внести в парламент законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ЕГЭ следует заменить на государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, которая пройдет в форме государственных экзаменов.

Ранее в России призвали совершенствовать ЕГЭ вместо его отмены.

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