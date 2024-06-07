Жираф пытался похитить девочку, родители которой остановились, чтобы его покормить

В США жираф едва не похитил маленькую девочку из открытой машины во время сафари, сообщает KWTX.

В международный день защиты детей семья из Техаса отправилась в Центр дикой природы Fossil Rim. Как уточняется, посетители парка могут проехать на своих машинах по тропе, где свободно разгуливают экзотические и исчезающие виды животных, им также разрешается кормить зверей.

Двухлетняя Пейсли сидела рядом с мамой в кузове пикапа и кормила всех животных. В какой-то момент один из жирафов схватил ее за рубашку и поднял в воздух, однако быстро отпустил ее, и девочка вернулась к родителям, упав с небольшой высоты. «Похищение» попало на видео, которое снимали из другой машины.

«Мы остановились, чтобы покормить жирафов, я обернулся и увидел, как жираф просто схватил ее...Ее мама просто крикнула «Эй!», и жираф отпустил Пейсли», — сказал отец девочки.

Мать успела подхватить дочь, та не пострадала. После посещения парка родители девочки зашли в сувенирный магазин, чтобы купить ей игрушечного жирафа. Отец Пейсли заявил, что это была отличная поездка и что они планируют вернуться в Fossil Rim в будущем. Сообщается, что после этого инцидента парк изменил правила. Теперь посетителям запрещено ездить в открытом автомобиле.

«В целях безопасности посетителей все задние двери, двери фургонов/автомобилей и люков должны быть всегда закрыты, и вы должны сидеть в автомобиле — нельзя сидеть на выступах окон или на крыше автомобиля. Автомобили с «мягкими дверями», «дверями-трубами» или со снятыми дверями, такие как джипы, не будут допущены в парк», — отметили в пресс-службе Центра дикой природы.

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