В России призвали совершенствовать ЕГЭ вместо его отмены

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России нужно не менять, а совершенствовать. Об этом kp.ru рассказал заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании ВШЭ Александр Милкус.

«В первую очередь нужно идти по пути, который предлагал президент [России Владимир Путин] совсем недавно: речь идет о возможности пересдачи ЕГЭ. В этом году нашли альтернативу: можно пересдать только один предмет по выбору. Но если ты его пересдаешь, то результаты первого экзамена по этому же предмету аннулируются. Это не совсем честно», — сказал эксперт.

По его словам, важно сделать так, чтобы у выпускников была возможность улучшить свои результаты, и позволить им пересдать экзамен через две недели или через месяц. При этом Милкус уточнил, что у регионов может не быть денежных средств для организации дополнительных экзаменов. В связи с этим он предложил организовывать ЕГЭ на федеральном уровне.

Накануне сообщалось, что депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП намерены внести в парламент законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ЕГЭ следует заменить на государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, которая пройдет в форме государственных экзаменов.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор не планирует кардинальных изменений в ЕГЭ в будущем году.