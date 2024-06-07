Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали совершенствовать ЕГЭ вместо его отмены

Специалист Милкус: ЕГЭ в России нужно совершенствовать

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России нужно не менять, а совершенствовать. Об этом kp.ru рассказал заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании ВШЭ Александр Милкус.

«В первую очередь нужно идти по пути, который предлагал президент [России Владимир Путин] совсем недавно: речь идет о возможности пересдачи ЕГЭ. В этом году нашли альтернативу: можно пересдать только один предмет по выбору. Но если ты его пересдаешь, то результаты первого экзамена по этому же предмету аннулируются. Это не совсем честно», — сказал эксперт.

По его словам, важно сделать так, чтобы у выпускников была возможность улучшить свои результаты, и позволить им пересдать экзамен через две недели или через месяц. При этом Милкус уточнил, что у регионов может не быть денежных средств для организации дополнительных экзаменов. В связи с этим он предложил организовывать ЕГЭ на федеральном уровне.

Накануне сообщалось, что депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП намерены внести в парламент законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ЕГЭ следует заменить на государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, которая пройдет в форме государственных экзаменов.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор не планирует кардинальных изменений в ЕГЭ в будущем году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами