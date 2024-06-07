На ПМЭФ призвали развивать в России винный туризм

В России необходимо заниматься развитием винного туризма. Таким мнением на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделился генеральный директор ИД «АиФ» Руслан Новиков, сообщает сайт Aif.ru.

По его мнению, эта категория туристической отрасли является одним из «самых позитивных видов туризма».

«Встретить закат на винограднике с бокалом прекрасного вина в разговорах с виноделом — это такая красота. Увидеть нашу Родину совсем иначе, увидеть ее изнутри, увидеть людей, которые занимаются любимым делом и получают от этого абсолютный кайф. Увидеть, что вино — это не зло, вино — это добро», — сказал он.

Новиков добавил, что более 100 российских туроператоров уже начали включать винный туризм в свои программы. Так, по Крыму проложили 22 винные дороги, по Кубани — 27 дорог.

Гендиректор Ассоциации производителей игристых вин Анатолий Корнеев на ПМЭФ до этого предложил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на вино для повышения доступности этого напитка. Глава Ассоциации призвал увеличить потребление вина в два раза за счет пива и крепкого алкоголя, назвав это одной из задач регулятора и предпринимателей отрасли.

Ранее сообщалось, что ПСБ выпустил первые в России цифровые права на продукцию винодельни.