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Блогеры попросили Госдуму не запрещать рекламу в Facebook и Instagram

РБК: блогеры попросили Госдуму не ограничивать рекламу в Facebook и Instagram

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Depositphotos

«Ассоциация блогеров и агентств» попросила заместителя главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы Антона Горелкина не ограничивать рекламные интеграции в заблокированных социальных сетях Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РБК.

В обращении к Горелкину говорится, что доступ к этим соцсетям ограничен на всей территории Российской Федерации, и компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) не получает финансирования от рекламной деятельности внутри этих площадок, так как не работает рекламный инструмент Facebook Ads.

«Если блогер размещает рекламу в Instagram и Facebook, то он не нарушает закон и использует их только как инструмент. Все средства от рекламы идут напрямую блогеру, который может работать самостоятельно или через агентство. В обоих случаях оборот рекламных бюджетов осуществляется внутри России, и с этих средств платятся налоги», — говорится в обращении.

Кроме того, авторы письма указали на то, что в стране нет аналогов Instagram с аудиторией более 1 млн человек.

5 июня Горелкин сообщил, что законопроект о запрете рекламных интеграций для российских физических и юридических лиц в Facebook и Instagram может быть внесен в Госдуму в ближайшее время.

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