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Российские студенты могут получить электронный диплом уже в следующем году

Чернышенко: студенты смогут получить диплом в электронном виде в 2025 году

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Global Look Press

Диплом о высшем образовании в электронном формате можно будет получить наравне с бумажным с 2025 года. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он напомнил, что сейчас в российских вузах идет эксперимент по электронным зачеткам и студбилетам. Эксперимент с цифровым дипломом начался раньше и уже существует реестр таких документов.

В следующем году власти ожидают принятия закона, по которому электронный диплом будет иметь такой же статус, как и обычный бумажный, отметил Чернышенко. При этом сам студент будет вправе выбрать, в каком формате он может получить документ, — и в электронном, и в бумажном виде они будут равнозначны, заверил он.

До этого президент РФ Владимир Путин утвердил порядок использования «цифровых паспортов». Технология позволит в большинстве случаев использовать смартфон вместо оригинала удостоверения личности. Как утверждал глава Минцифры Максут Шадаев, технология безопасна, согласована с ФСБ и позволяет в «80% бытовых случаев» использовать данные со смартфона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Думу собрались внести проект, который отменяет обязательную сдачу ЕГЭ.

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