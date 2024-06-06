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Раненный мигрантом польский солдат умер на границе с Белоруссией

Bild: польский солдат скончался после нападения мигранта на границе с Белоруссией

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Omar Marques/Reuters

Польский военнослужащий, который получил ножевое ранение от мигранта на границе с Белоруссией, скончался в Военном медицинском институте Польши. Об этом пишет Bild.

«6 июня во второй половине дня... умер раненный ножом военнослужащий Первой бронетанковой бригады», — сообщило Генеральное командование польской армии в соцсети Х.

Инцидент произошел в конце мая недалеко от польской деревни Дубиче-Церкевене, рядом с которой расположена граница с Брестской областью Белоруссии. По версии польских солдат, нелегальные мигранты перешли границу, а выстрелы в воздух их не остановили. В результате бойцы приняли решение стрелять в сторону нелегалов по земле в целях самообороны. Между сторонами произошла стычка. Один из нелегалов ранил ножом польского солдата. В Пограничной службе Польши сообщили, что нападавших было не менее 50, причем они были вооружены камнями, ветками и копьем.

После случившегося министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава ответит на агрессию со стороны нелегалов, а премьер-министр страны Дональд Туск поручил направить на границу подкрепление из военных и полицейских.

6 июня президент Польши Анджей Дуда созвал заседание cовета нацбезопасности, чтобы обсудить задержание военных, открывших стрельбу в сторону мигрантов на границе с Белоруссией. Лидер страны выразил удивление, что солдаты были задержаны после произошедшего. Он считает, что эти действия были чрезмерными в отношении военных на границе.

Ранее сообщалось, что Польша запретит приближаться к границе с Белоруссией на 90 дней.

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