На презентации премии «Герои рунета» отметили важность цифровой грамотности населения

Сейчас аудитория рунета составляет 103 миллиона человек. Об этом на презентации премии «Герои рунета» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, глава РОЦИТ Антон Горелкин.

По его словам, в среднем каждый пользователь рунета проводит в нем 4,5 часа, из которых 22% уходит на потребление контента, 18% — на общение в мессенджерах, еще столько же — на социальные сети.

«Самые топовые ресурсы рунета — это «Яндекс», конечно же, «ВКонтакте», «Дзен», Mail.Ru, сайт «Сбербанка» и маркетплейс «Вайдбериз», — отметил Горелкин.

Гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак уточнил, что помимо времени, которое россияне проводят в интернете, растет и количество недостоверной информации, распространяемой в сети. Он отметил, что из 13 млн копий фейковых сообщений 2 млн относятся к критичным темам.

«Раньше фейки были побочным явлением, но постепенно стали одним из центральных, особенно за последние пару лет. Сегодня мы понимаем, что борьба с дезинформацией подразумевает наличие инфраструктуры, но ее недостаточно. Аудитория не готова к такому объему непроверенной информации», — добавил он.

Также Табак предоставил данные исследования АНО «Диалог». Так, 67% россиян пользуются сетью, чтобы узнавать новости и события в мире, стране, регионе. Для большинства опрошенных (77%) онлайн-ресурсы являются основными источниками новостей, а доверие граждан к ним остается на высоком уровне. При этом информацию среднестатистические пользователи не проверяют, заявил он. Поэтому Табак назвал основной задачей развитие цифровой грамотности населения.

«Каждый пользователь должен научиться жить в изменившейся реальности, потому что ежегодно растет количество интернет-мошенников и непроверенной информации, связанной с любыми явлениями. А герои Рунета — те, кто говорят правду», — отметил глава «Диалога».

Член правления РОЦИТ, гендиректор «Института развития интернета», член экспертного совета премии «Герой рунета 2024» Алексей Гореславский назвал обстановку в мире немаловажным фактором, определяющим образ возможных героев рунета. По его мнению, «Героями рунета 2024» станут реальные люди.