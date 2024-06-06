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Китайская компания построит в Подмосковье завод по производству грузовых контейнеров

Воробьев сообщил о запуске в Подмосковье производства грузовых контейнеров

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Пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье появится завод по производству контейнеров для перевалки грузов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Планы по строительству завода обсудили с участием руководителя китайской компании «China Amulite Group» Сяо Гуан Ши и генерального директора компании «IMC» Бислан Хучиев.

Как подчеркнул Воробьев, в Подмосковье активно развивается система ТЛЦ. По его словам, три самых крупных из них работают, в том числе, и на экспорт.

«Поэтому все, что связано с логистикой, для нас имеет особое значение. Сейчас в России 90% контейнеров для перевалки грузов — китайские. Теперь их будут производить в Подмосковье. Инвестиции в первый этап проекта составят порядка 2,5 млрд рублей, общий же объем – около 9,5 млрд», — добавил губернатор.

Глава Московской области уточнил, что на первом этапе планируется производить простые контейнеры, на втором — рефрижераторного типа. При этом на проектную мощность компания планирует выйти в течение 3 месяцев после запуска завода. Новое производство обеспечит не менее 400 новых рабочих мест.

Как рассказал генеральный менеджер «China Amulite Group», запуск производственного проекта в Московской области открывает компании большую перспективу для охвата всего российского рынка контейнеров.

«Наш выбор на Московскую область пал не случайно, поскольку именно этот регион находится в эпицентре грузовых перевозок, здесь работают основные наши клиенты – грузовые транспортные компании. У Подмосковья в Китае отличное реноме. Это именно то место, где комфортно работать китайскому бизнесу», — добавил он.

В свою очередь, Хучиев подчеркнул, что подход к выбору технологического партнера со стороны КНР был очень серьезным.

«Перед нашей командой стоит амбициозная задача — создание предприятия, которое займет лидирующее место в РФ», — сказал он.

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