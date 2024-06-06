Бразилия захотела поскорее возобновить прямое авиасообщение с Россией

Посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что его страна хочет как можно скорее запустить прямые авиарейсы в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дипломат обратил внимание, что ранее между Россией и Бразилией существовало прямое авиасообщение.

«Было бы желательно вернуть это поскорее», — сказал Соарес на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он напомнил, что россиянам, прибывающим в Бразилию на срок до 90 дней, виза не требуется, и выразил надежду на увеличение турпотока из РФ.

Прямое авиасообщение между Россией и Бразилией прекратилось в 2011 году. С тех пор стороны неоднократно говорили о необходимости возобновления полетов, однако никаких подвижек в этом направлении не было.

До этого стало известно, что на конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, Бразилию будет представлять чиновник невысокого ранга, не уполномоченный принимать какие-либо решения.

Ранее Бразилия и Китай призвали провести альтернативную конференцию по Украине.