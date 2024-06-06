На ПМЭФ выстроилась очередь за бесплатными футболками с цитатами Путина

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выстроилась очередь из желающих получить футболки с цитатами президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Мойка78».

По ее данным, мерч с коронными высказываниями президента раздают бесплатно. На футболках печатают фразы «Мы враскорячку стоять не умеем, мы твердо стоим на ногах и всегда смотрим в будущее», «Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно», «Границы России нигде не заканчиваются», «Вести диалог с Россией с точки зрения силы – бессмысленно» и другие.

«Аналогичные футболки продают на выставке «Россия» в Москве. Стоимость одной штуки доходит до 3,7 тысячи рублей, а толстовки – 6,5 тысячи рублей», — добавили в сообщении.

6 июня первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в рамках ПМЭФ рассказал, что Сбер первым в России выпустил платежные стикеры, сделанные из шпона дуба. Он отметил, что стикеры представлены в минималистичном варианте и с пейзажами. Также Царев рассказал, что уже 3,5 млн клиентов Сбера от 6 до 13 лет пользуются детскими СберКартами.

Ранее было названо имя модератора пленарной сессии ПМЭФ-2024 с участием Путина.