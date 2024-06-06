В Стерлитамаке школьник поставил мальчиков на колени и избил

Жительница Стерлитамака рассказала об издевательствах старшего мальчика над ее сыном и другими детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По словам женщины, мальчик повел ее 12-летнего ребенка вместе с другом в заброшенное здание. Там он поставил детей на колени и избил. Весь процесс школьник снимал на видео и впоследствии показывает другим. Пострадавшим он угрожает, чтобы дети не жаловались взрослым. Почему 13-летний школьник поступал с товарищами так, неизвестно.

«Родители школьника зафиксировали побои и написали заявление в полицию», – сообщается в публикации.

Как полагает мать пострадавшего, от издевательств пострадали еще дети, среди них – ребенок, которого старший товарищ избил на детской площадке.

На ситуацию уже отреагировали в правоохранительных органах. В отношении матери школьника-дебошира составили административный акт за неисполнение родительских обязанностей. Не исключено, что сам школьник отправится в исправительный центр.

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