В Воронеже девушка выбросила новорожденного ребенка из окна

В Воронеже рождение ребенка дома закончилось для девушки уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в жилом доме в Левобережном районе города. Россиянка родила мальчика, но не хотела его оставлять, поэтому сбросила ребенка с четвертого этажа.

Спустя два дня мальчика обнаружили под окнами дома, но приехавшие на место медики спасти пострадавшего не смогли. Прохожие также вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые быстро нашли мать.

Известно, что девушка скрывала беременность от семьи и не становилась на учет в женскую консультацию. О том, признала ли подозреваемая вину, не сообщается.

На ситуацию обратили внимание в СК РФ. Они возбудили уголовное дело в отношении россиянки. Специалисты ведомства собрали все необходимые доказательства. На данный момент расследование завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее пьяный россиянин выбросил годовалого ребенка из окна третьего этажа из-за плача.