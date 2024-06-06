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Число французов, верящих в заслугу США в победе над Гитлером, выросло

Большинство французов верят в наибольший вклад США в победу над Гитлером

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Depositphotos

Большая часть французов верит в наибольший вклад США в победу над гитлеровской Германией в 1945 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Французского института общественного мнения (Ifop).

Отмечается, что в 1945 году подобного мнения придерживались только 20% французов.

«Подавляющее большинство французов (60%) считают, что Соединенные Штаты являются страной, которая внесла наибольший вклад в победу над Германией в 1945 году», — говорится в сообщении.

При этом лишь 25% респондентов полагают, что заслуга победы над Германией принадлежит СССР. В 1945 году такого мнения придерживались 75% французов. Еще 15% участников опроса считают, что основной вклад внесла Великобритания.

Опрос проходил онлайн с 3 по 4 июня. В нем приняла участие тысяча французов в возрасте старше 18 лет.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прибыл во французский регион Нормандия по случаю 80-летия высадки союзников на его побережье.

Ранее Путин прокомментировал решение не приглашать РФ на 80-летие высадки в Нормандии.

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