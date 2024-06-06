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Выросло число пострадавших при обстреле Грайворона со стороны ВСУ

Гладков: число пострадавших при обстреле Грайворона увеличилось до двух

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Количество пострадавших при обстреле города Грайворон со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В ЦРБ самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая — у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга», — написал глава региона.

По словам Гладкова, врачи оценили состояние здоровья женщины, как удовлетворительное. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

6 июня в Грайвороне дрон-камикадзе ВСУ атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. По словам губернатора, украинский беспилотник упал и взорвался во внутреннем дворе. Пострадал заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа Максим Моисеев. Мужчина был доставлен в больницу с контузией.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки ВСУ с помощью FPV-дрона пострадала жительница села Репяховка Краснояружского района. Она получила черепно-мозговую травму. Врачи районной больницы оказали женщине всю необходимую помощь.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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