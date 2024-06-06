Выросло число пострадавших при обстреле Грайворона со стороны ВСУ

Количество пострадавших при обстреле города Грайворон со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В ЦРБ самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая — у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга», — написал глава региона.

По словам Гладкова, врачи оценили состояние здоровья женщины, как удовлетворительное. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

6 июня в Грайвороне дрон-камикадзе ВСУ атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. По словам губернатора, украинский беспилотник упал и взорвался во внутреннем дворе. Пострадал заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа Максим Моисеев. Мужчина был доставлен в больницу с контузией.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки ВСУ с помощью FPV-дрона пострадала жительница села Репяховка Краснояружского района. Она получила черепно-мозговую травму. Врачи районной больницы оказали женщине всю необходимую помощь.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.