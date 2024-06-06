В Росавиации рассказали о перспективах открытия аэропортов на юге России

Возобновление работы какого-либо из закрытых с начала спецоперации (СВО) на Украине аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого недавно в Элисте, пока не ожидается. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, передает «Интерфакс».

«Эта работа осуществляется совместно с Минобороны: по их решению был введен соответствующий временный режим (работы аэропортов)», — отметил он.

Ядров добавил, что ведомство находится в постоянном контакте с Минобороны по вопросу решения этой ситуации.

До этого сообщалось, что аэропорт Элисты принял первый после возобновления работы самолет Red Wings из Москвы.

Воздушная гавань стала первой открывшейся после введения ограничений для аэропортов из-за начала СВО. Прибывший борт из столицы торжественно встретили водной аркой, а пилотам самолета надели приветственный хадак — традиционный калмыцкий белый шарф.

Ранее в аэропортах РФ могут установить лимит на покупку алкоголя.