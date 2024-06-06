Пожар на ВДНХ в Москве локализовали

МЧС России заявило о локализации пожара на ВДНХ в Москве на площади 110 кв. м. Сообщение размещено в Telegram-канале ведомства.

Кадры с места событий позволяют предположить, что каркас здания почти не пострадал.

До этого кровля «Детского посольства» на ВДНХ в Москве загорелась из-за удара молнии. В связи с произошедшим были эвакуированы 19 воспитанников частного детского сада.

МЧС сообщило, что в результате пожара в «Детском посольстве» на ВДНХ никто не пострадал. В заявлении отмечается, что в здании загорелась крыша, однако находившиеся внутри люди смогли самостоятельно выйти на улицу еще до прибытия сотрудников экстренных служб.

Перед этим в Пермском крае молния ударила в подростка, который прятался от грозы под деревом.

Ранее в Москве молния ударила в детский велосипед и полностью его расплавила.