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«Унижение ребят и утечка умов»: в Госдуме назвали главные претензии к ЕГЭ

Депутат Смолин: ЕГЭ облегчает утечку умов из России

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Единый государственный экзамен в России имеет массу недостатков, в том числе способствует «утечке умов» из страны, считает зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Отменять ЕГЭ в ближайшее время не будут, однако изменения в этой сфере неизбежны, заявил он в беседе с НСН.

Так депутат прокомментировал законопроект об отмене ЕГЭ, который планируется рассмотреть в Госдуме. На такой кардинальный шаг вряд ли решатся, так как сомнения на этот счет наблюдаются даже в политических элитах, отметил Смолин.

«Думаю, в ближайшее время его не отменят, но изменения неизбежны. Я бы поставил свою подпись под этим законом, считаю, что лучше без ЕГЭ. От него, конечно, есть польза, но вреда больше», — убежден парламентарий.

В то же время у ЕГЭ есть и плюсы – благодаря этой системе экзаменов детям из регионов легче поступать в столичные вузы. Однако они потом не возвращаются обратно, что, по словам депутата, значительно снижает интеллектуальный потенциал городов. При этом многие студенты уезжают в другие страны – таким образом ЕГЭ столичные вузы для них становятся перевалочными базами, заявил Смолин.

«[Это] облегчает утечку умов из России. Считается, что ЕГЭ победило коррупцию. Но цена этой победы – унижение достоинства ребят, которое мы наблюдали последнее время», — заключил депутат.

Напомним, депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП намерены внести в парламент законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов. Среди прочего, они объяснили это тем, что на проведение ЕГЭ расходуются значительные средства из госбюджета, а родители тратят деньги на репетиторов. В Рособрнадзоре сообщили, что готовы обсудить этот шаг, если будет предложена объективная и понятная альтернатива ЕГЭ.

Российские учителя ранее выступили против отмены ЕГЭ.

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