Суд вынес приговор экс-полицейскому, который требовал полмиллиона у своей знакомой

Бывшего полицейского, занимавшегося вымогательством, осудили в Калининграде. Об этом сообщили в областном суде.

В сентябре прошлого года мужчина, работая начальником тыла ОМВД России «Зеленоградский», узнал, что его знакомая причастна к краже банковских карт. Сотрудник полиции решил завладеть ее деньгами и заявил женщине, что против нее уже возбуждено уголовное дело. Он пообещал приятельнице свою помощь в уклонении от ответственности и попросил за свои услуги 500 тыс. рублей.

Женщина согласилась на его условия и заплатила 170 тыс. рублей, оставшуюся часть суммы она должна была передать мужчине через два месяца. В назначенный день правоохранителя задержали сотрудники ФСБ. Оказалось, что задержанный никак не мог помочь своей знакомой, так как не имел возможности повлиять на ход и результаты расследования уголовного дела.

Его обвинили в покушении на мошенничество, совершенное в крупном размере. Суд учел положительные характеристики, активное способствование раскрытию преступления, признание фигурантом вины, а также наличие у него малолетних детей и назначил мужчине два с половиной года колонии общего режима.

Ранее экс-полицейский, пострадавший от рук коллеги-вымогателя, потребовал 1,5 млн рублей от МВД.