Собчак заявила о кризисе жанра интервью на YouTube и сравнила себя с хирургом

Из-за огромного количества интервьюеров на YouTube и одних и тех же гостей на разных каналах этот жанр угасает, заявила телеведущая Ксения Собчак. В беседе с 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме она назвала себя профессиональным интервьюером, заявив, что перед каждой встречей с новым гостем чувствует себя как хирург перед операцией.

«К сожалению, в последнее время жанр [интервью] скомпрометирован тем, что просто огромное количество так называемых интервьюеров и одни и те же спикеры, которые уже походили по всем, — считает Собчак. — Есть ощущение кризиса жанра. Поэтому я буду продолжать работать, но довольно точечно».

По словам ведущей, по этой причине она развивает свой YouTube-канал в разных направлениях, выпуская помимо интервью спецрепортажи и документальные фильмы. Она также призналась, что перед беседой с гостями чувствует себя как хирург, который не знает, какая будет операция – сложная или простая.

«Когда я исследую человека, у меня другое совершенно ощущение. Поэтому я всегда говорю своим гостям, что профессиональный интервьюер и сам в процессе будут иметь огромное количество открытий», — пояснила журналист.

Также ведущая заверила, что никогда не старается вытащить из собеседника что-то плохое – по ее словам, это происходит само по себе, когда человек притворяется.

Ранее на ПЭМФ Собчак протестировала робота Евгения.