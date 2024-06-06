Назван суперфуд, оказывающий положительное влияние на весь организм

Один из древнейших организмов на планете — спирулина (одноклеточная сине-зеленая водоросль) является суперфудом, который оказывает положительное воздействие на весь организм. Об этом в беседе с РИАМО сообщила руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева. По ее словам, данный продукт особенно полезен для системы пищеварения, поскольку содержит биостимуляторы для роста полезных бактерий в толстой кишке.

«Что касается иммунной системы, то спирулан кальция в составе спирулины подавляет размножение вирусов в клеточных культурах, в том числе и вирусов герпеса I–II типа, и повышает кожный иммунитет, параллельно снижая аллергические реакции», — рассказала Ильичева.

Что касается нервной системы, спирулина благотворно влияет на глиальные клетки, обеспечивающие питание и детоксикацию нервных клеток, добавила она.

В 2024 году ученые из университета Салерно в Италии обнаружили, что пищевые добавки со спирулиной могут улучшить контроль сахара в крови и снизить концентрацию в организме «плохого» холестерина. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Специалисты при этом отметили, что вопрос об оптимальном количестве ежедневно употребляемой спирулины остается открытым. По их мнению, дозировка и время приема добавок должны быть стандартизированы для достижения максимального положительного эффекта.

Ранее ученые назвали продукт, богатый экологически чистым растительным белком.