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В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с корью в стране

Попова сообщила о стабилизации ситуации с заболеваемостью корью в РФ

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Aleksandr Finch/Shutterstock

Ситуация с заболеваемостью корью на территории РФ постепенно стабилизируется. Об этом в ходе интервью для телеканала «Россия 24» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В четверг, 6 мая, специалист приняла участие в мероприятиях в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Она успела пообщаться с журналистами, в том числе прокомментировала эпидемиологическую обстановку в стране.

«На сегодняшний день ситуация [с заболеваемостью корью] в Российской Федерации стабилизируется», — сказала Попова.

Она добавила, что ситуация с заболеваемостью корью характеризовалась ограниченным количеством очагов инфекции. При этом в большинстве случаев все заканчивалось единичными случаями заражения.

По словам главы Роспотребнадзора, на данный момент практически все регионы страны обеспечены вакцинами от кори. Здесь идет активная иммунизация населения.

В конце Попова обратила внимание, что увеличение числа заболевших в ближайшее время не прогнозируется. Однако ситуация продолжит стабилизироваться только при условии соблюдения плана профилактических прививок, резюмировала специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали некорректными данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о темпах распространения кори в РФ.

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