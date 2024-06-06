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Чернышов объяснил, почему россиянам нужно сократить рабочий день из-за жары

Вице-спикер Думы Чернышов: заставляя людей работать в жару, мы их калечим

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Shutterstock

При жаркой погоде рабочий день должен быть сокращен, потому что высокий температурный режим снижает производительность людей и плохо влияет на их здоровье, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В беседе с 360.ru он заверил, что, разрабатывая соответствующий законопроект, ориентировался на медицинские факты.

Напомним, Чернышов предлагал сократить рабочий день в жару «в целях защиты работника от воздействия повышенных температур и сохранения благоприятных условий труда». Он отмечал, что это соответствует рекомендациям Роспотребнадзора. По словам депутата, когда человек работает «в поте лица» в прямом смысле этого слова, страдают его сердечно-сосудистая и эндокринная системы.

«Мы, по сути, калечим людей, уменьшаем их производительность, трудоспособность. Это абсолютно неадекватно, особенно, когда не создают условия для того, чтобы нормально работать: нет доступа к воде, нет нормального режима охлаждения, кондиционирования помещений. Люди по-настоящему потеют», — заявил Чернышов, призвав положить конец такой системе.

Улучшение рабочих условий поможет сотрудникам лучше и эффективнее выполнять их задачи, подчеркнул парламентарий. Он также напомнил об инициативе сократить рабочую неделю для женщин, заявив, что это тоже необходимая мера. В качестве ориентира он привел закон предельной полезности, согласно которому человек по-настоящему полезен на работе 20% времени, а остальное тратит на рутинные задачи.

«Давайте их сокращать и освободившееся время тратить на то, чтобы человек был более счастлив. Счастливый человек, он и работает лучше», — заключил вице-спикер Госдумы.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за жары.

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