В Раде заявили, что Украина нуждается в мобилизации 100‑110 тысяч человек

Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в 2024 году. Об этом в интервью агентству Укринформ заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

«Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев», — заявил он.

5 июня Минобороны Украины призвало 17-летних юношей вернуться в страну и встать на учет.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

22 апреля МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных. В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращения на Украину.

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