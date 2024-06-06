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В Кемерове 21 человек еще остается в больнице после ДТП с трамваями

ТАСС: в Кемерове после столкновения трамваев пострадали 119 человек

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Предоставлено «Газете.Ru»

В Кемерове 119 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По данным агентства, 21 из пострадавших госпитализирован. Врачи отпустили на амбулаторное лечение 84 взрослых и десять детей. Еще четыре человека находятся на осмотре у врачей.

Инцидент случился 6 июня на Логовом шоссе. Несмотря на усилия медиков, одного из пострадавших спасти не удалось.

После случившегося Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как сообщили в оперативных службах, причинами столкновения могли стать отказ тормозов или человеческий фактор. Однако Telegram-канал Baza сообщил, что трамвай с отказавшими тормозами проходил техобслуживание за три дня до ДТП.

По данным канала, 2 июня трамвай проходил специальное ТО, основная задача которого — устранение неисправностей, которые могут привести к внезапному отказу оборудования. Но тогда никаких особых проблем техники не нашли. А в апреле 2024 года транспортное средство проходило ежегодный техосмотр.

Ранее в Кремле назвали страшной аварию с трамваями в Кемерове.

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