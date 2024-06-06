Русский язык играет консолидирующую роль как внутри России, так и за ее пределами, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Ткаченко.

Эксперт называет общность языка одним из ключевых компонентов единого государства.

«Язык не только создает уникальную культурную идентичность, но и на бытовом уровне позволяет населению говорить понятными фразами и категориями. По мнению президента РФ Владимира Путина, русский язык является «культурным каркасом» страны. Это понимание легло в основу Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», отметила Анастасия Ткаченко.

Бесценную роль, по ее мнению, в свое время сыграли те, кто на русском языке творил и способствовал его распространению во всем мире.

Она считает символичным, что День русского языка отмечается именно в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня.

«Любовь к родному языку прививается со школьной скамьи. Уроки русского языка и развития речи, классные часы и «Разговоры о важном» — все это не только затрагивает культурную социализацию, но и имеет политический эффект», — добавила политолог.

Также она отметила, что в современных внешнеполитических условиях особо значимо развитие русского языка и в коммерческой сфере: большое внимание уделяется минимизации употребления иностранных слов, что, к примеру, приводит к появлению русскоязычных торговых марок.

«Тот факт, что русский язык играет консолидирующую роль, видят и недружественные страны, пытаясь всячески ослабить нашу страну. Однако их стремления не всегда рациональны и приводят лишь к абсурдным мерам. Так, в 2022 году на Украине произошел массовый снос памятников Пушкину. В Прибалтике великие русские творческие деятели прошлого также не дают покоя властям: улицы в честь Лермонтова, Тургенева и Ломоносова были переименованы», — напомнила Анастасия Ткаченко.

Однако, она убеждена: влияние и значимость русского языка настолько велико, что никакие меры западных стран не остановят его развития и распространения.

Это, по ее словам, подтверждает тот факт, что на Украине и в Прибалтике многие люди продолжают говорить именно на русском языке, считая его неотъемлемым элементом культуры и быта.

6 июня во всем мире отмечается День русского языка, в России праздник именуется Пушкинским днем.