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Появилось фото автомата, из которого убили скейтера в Москве

Убивший скейтера Балишанского имел при себе автомат АКС-74У, мачете и бинокль

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Прокуратура г. Москвы

Мужчина, который 6 июня застрелил в Москве местного жителя Константина Балишанского, сделал это из автомата АКС-74У. Фото вещей, который нашли у преступника, опубликовали в Telegram-канале московской прокуратуры.

На кадрах можно увидеть вышеупомянутый автомат, а также бинокль, боеприпасы, воду, аптечку, форму цвета хаки и мачете.

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Прокуратура г. Москвы

6 июня в московском районе Фили-Давыдково неизвестный, одетый в черную маску, расстрелял 34-летнего проскейтера Константина Балишанского. Отмечалось, что стрелок использовал, предварительно, АКС-74У «Ксюха», а после происшествия скрылся во дворах. В МВД предполагают, что убийство было заказным. СМИ также называют другие версии случившегося: конфликт из-за девушки или обычная ссора.

Впоследствии подозреваемого обезвредили силовики. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Официальной информации о личности предполагаемого киллера пока не поступало.

Ранее появились кадры с места задержания устроившего стрельбу в Москве.

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