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Готовивших теракт в Крыму неоязычников отправили в колонию

Суд отправил в колонию двоих симферопольцев, готовивших теракт в храме

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simblago.com

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) вынес приговор по делу о покушении на теракт в храме в поселке Аэрофлотский под Симферополем. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю.

«Двое симферопольцев, задержанных в феврале 2022 года, признаны виновными в подготовке к террористическому акту в православном храме», – говорится в сообщении ведомства.

Целью теракта преступники выбрали храм Иконы Божией Матери. Об их задержании ФСБ сообщила 23 февраля 2022 года.

3 июня ФСБ стало известно об агентурной группе спецслужб Украины, которая была создана для совершения террористических актов против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе.

30 мая глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил силовиков Федеральной службы безопасности за предотвращение серии терактов на полуострове.

В марте ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

Ранее Аксенов посоветовал диверсантам заранее писать завещание перед атакой на Крым.

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