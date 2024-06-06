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Шеф-бармен рассказал о напитке, который отлично подойдет для лета

Бармен Троян: коктейль с киви отлично подойдет для лета

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Depositphotos

Коктейль с киви и семенами чиа отлично подойдет для летнего периода, потому что он является питательным и полезным. Об этом «Москве 24» рассказал шеф-бармен Владимир Троян.

Он рекомендует добавить туда два измельченных в блендере киви, 30 г сиропа со вкусом лемонграсса, две чайные ложки семян чиа, 70 мл теплой воды и 200 мл содовой или газировки со вкусом лимона и лайма.

«Семена чиа нужно заранее подготовить: высыпать в чашку, залить теплой водой и оставить на ночь. За это время они впитают в себя жидкость, увеличатся в размерах и образуют желеобразную массу», — уточнил шеф-бармен.

По его словам, вкус у напитка будет кисловатым. Чтобы придать ему больше сладости, можно использовать газировку со вкусом лимона и лайма. Полученный коктейль нужно перемешать ложкой, можно добавить лед, заключил Троян.

Врач-диетолог Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Стеценко до этого говорила, что морсы, компоты и соки без сахара полезны для здоровья и могут входить в лечебную диету.

Ранее стало известно, куда россияне с детьми полетят летом.

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