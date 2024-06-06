Психологи назвали причины зависимости людей от смартфонов

Зависимость от гаджетов у людей развивается достаточно быстро, так как они получают от соцсетей быстрый дофамин и подсаживаются на него. Причем таким образом пользователи доводят себя до эмоционального выгорания и теряют энергию, рассказал в пресс-центре НСН клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

«Другие занятия могут казаться не такими интересными. Человек стремится к получению удовольствия, чем больше он будет потакать себе в этом, тем чаще будет спускаться до простых удовольствий. Они дают радость в жизни, но не развивают», — объяснил специалист.

В среднем человек за день получает порядка 70 уведомлений, из-за чего постоянно отвлекается от реальной жизни, отметил психолог. Это плохо сказывается на способности концентрировать внимание, а также забирает энергию, эмоциональные силы. В итоге это все грозит эмоциональным выгоранием и появлением разных тревожных расстройств, предупредил Жавнеров.

Также из-за быстрого получения дофамина люди отказываются от активности в пользу «зависания» в смартфонах, отметил психолог. Остальные сферы жизни от этого начинают страдать — на них не остается времени и сил.

«Я сам провел эксперимент, уже четыре недели не смотрю короткие видео в соцсетях. Освободилось много времени и эмоциональных сил», — подчеркнул специалист.

Он посоветовал начать избавление от зависимости с перевода телефона на бесшумный режим, чтобы как можно реже на него отвлекаться. Кроме того, нужно подойти к этому вопросу более осознанно, определив точнее, сколько времени в сутки уходят на гаджеты, заключил психолог.

Ранее психологи объяснили, к чему приводит детей зависимость от гаджетов.