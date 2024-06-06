Устроивший стрельбу на западе Москвы, предположительно, ликвидирован

По предварительным данным, мужчину, который открыл стрельбу на западе Москвы, ликвидировали полицейские. Об этом пишет Mash.

«Убийцу Константина Балишанского, по данным Mash, ликвидировали», — говорится в сообщении.

Перед этим Telegram-канал писал, что подозреваемого в убийстве обнаружили. Отмечалось, что он «отстреливается от полицейских в районе Аминьевского шоссе».

Telegram-канал SHOT писал, что жертвой мужчины, открывшего стрельбу в районе Фили-Давыдково в Москве, стал 34-летний Константин Балишанский.

Киллер застрелил Балишанского из автомата возле дома, где тот жил. Стрелявший был одет в черную одежду, а на его лице была медицинская маска.

Он открыл огонь, когда мужчина вышел к подъезду. Балишанский пытался убежать, но нападавший догнал и добил его выстрелом в голову.

До этого сообщалось, что после стрельбы в районе Фили-Давыдково в Москве ввели план «Перехват».

Ранее появилось видео расстрела мужчины на западе Москвы.