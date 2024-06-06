Появилось несколько версий, куда мог скрыться убийца москвича

Киллер скрылся в Матвеевском лесу сразу после убийства москвича. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, оперативники сейчас прочесывают лесной массив в четырех километрах от места трагедии. Есть вероятность, что убийца не успел покинуть лес до того, как оцепили район. По другой версии, киллер мог запрыгнуть в чью-то машину, поэтому в районе также проверяются все транспортные средства.

По данным СМИ, погибший — сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского. Фирма занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, обеспечивает ими крупные выставки и мероприятия. Он работал в компании отца, а также занимался скейтбордингом и был членом команды NikeSB Россия.

Андрей Балишанский отказался комментировать произошедшее.

По предварительным данным МВД, убийство стало заказным. Киллер застрелил Балишанского из автомата возле дома, где тот жил. Стрелявший был одет в черную одежду, а на его лице была медицинская маска. Он открыл огонь, когда мужчина вышел к подъезду. Балишанский пытался убежать, но нападавший догнал и добил его выстрелом в голову.

Ранее россиянин выстрелил в сотрудника ДПС, который хотел проверить у него документы.