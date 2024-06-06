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«Вкусно — и точка» не планирует вводить алкоголь в меню

«Вкусно — и точка» не планирует вводить алкогольные напитки в меню

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Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» не планирует вводить в меню алкогольные напитки. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Пароев в кулуарах ПМЭФ, пишет ТАСС.

«Не будет продаваться», — сказал он.

До этого сообщалось, что в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году в гостиницах Северной столицы почти на треть выросло число бронирований гостиниц.

На ПМЭФ прилетали больше всего из Москвы, Нижнего Новгорода, Калининграда, Самары и Казани. Из-за рубежа — из Белоруссии, Турции, Казахстана, Черногории, Китая, Франции и др. Самый дорогой авиабилет бизнес-класса из Брисбена обошелся компании в 840 тыс. руб.

ПМЭФ проходит в Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Свое участие в конференции подтвердили представители 136 стран.

Ранее на ПМЭФ открыли шоурум с прототипом умного дома в рамках ПМЭФ.

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