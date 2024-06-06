«Кричала сильно»: пассажиры рассказали, как доставали водителя разбившегося трамвая в Кемерове

Жительница Кемерова Дарья рассказала «Газете.Ru», что сразу после столкновения трамваев 23-летнюю водителя из искореженной кабины бросились доставать пассажиры вагона. По словам девушки, скорая приехала к месту ЧП в течение пяти минут.

«Я ехала в этом трамвае. Поняла, что что-то не так, когда на полной скорости он совершил второй поворот по Логовому шоссе, и состав начало сильно заносить. Во время первого поворота некоторые испугались, но потом успокоились. И вот когда второй раз занесло, уже очень сильно все напугались. Водитель с информацией к пассажирам не обращался. Трамвай не мог остановиться примерно от второго поворота и до следующей остановки, которая прямо перед мостом внизу. В салоне, мне кажется, пострадало много людей. Во-первых, наш трамвай был полный, и, во-вторых, люди были в трамвае, в который мы врезались. Он тоже был полный, потому что это утро, все едут на работу. Большинство пассажиров, я так понимаю, прямо легко отделались, и я в том числе. Конечно, люди кричали. Кто-то был в шоке и молчал, кто-то кричал. Когда выходили, не было сильной давки, люди помогали друг другу вставать, подниматься, выходить быстренько», — сказала Дарья.

Уже стоя на мосту, девушка увидела, как мужчины – пассажиры трамвая пытаются достать из кабины водителя.

«Буквально в течение пяти минут, может быть, даже меньше, приехала скорая. Естественно, добраться до трамвая заняло чуть побольше времени, потому что была очень большая пробка, и им нужно было подняться в то место, где трамвай остановился. В каком состоянии водителя вытащили, я не знаю, но были слышны крики, и я видела только то, что ей очень больно», — пояснила Дарья.

Другой житель Кемерова, Сергей ехал в трамвае, в который врезался неуправляемый состав. Он рассказала, что удар пришелся в хвост, поэтому больше всего пострадали пассажиры, которые находились на задней площадке.

«Паника была уже де-факто, когда авария произошла. Несколько человек помог вытащить. Помог мужчине с кровью на лице выйти через толпу. Отдельный привет хотелось бы передать операторам, которые вместо того, чтобы помогать, начали на телефоны все снимать. Девушку-машиниста только слышал. Она сначала долго молчала, видимо, от шока. Потом кричала сильно, когда вытаскивать начали. Очень жалко девушку. Совсем молодая. Надеюсь, все хорошо будет. Успел только увидеть машину МЧС и кареты скорой помощи», — сказал Сергей.

6 июня около 7:30 (3:30 мск) в Кемерове на Кузнецком мосту столкнулись два трамвая. По данным помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, пострадали 90 человек. В числе пострадавших пятеро несовершеннолетних. 78 человек доставили в больницы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По данным оперативных служб, причинами столкновения могли стать отказ тормозов и человеческий фактор.

Ранее в Кемеровской электротранспортной компании отметили мужество водителя разбившегося трамвая.