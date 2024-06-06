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В Кремле назвали страшной аварию с трамваями в Кемерово

Песков: Путин получает доклады о происшествии с трамваями в Кемерово

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СК РФ по Кемеровской области

Президент России Владимир Путин получает доклады о происшествии с трамваями в Кемерово, а региональные власти принимают все необходимые меры в связи с инцидентом. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это страшная авария. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Президенту о происшествии докладывают. В особых поручениях нет необходимости, так как региональные власти принимают все необходимые меры», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По последним данным, в результате ДТП пострадали больше 100 человек. Несмотря на усилия медиков, одного из пострадавших спасти не удалось.

После случившегося Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В помещениях подразделений администрации Кемерово, отвечающих за общественный транспорт, проходят обыски.

Ранее Минтранс назвал две возможные причины ДТП с трамваями в Кемерово.

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