СМИ выяснили личность застреленного в Москве мужчины

Жертвой мужчины, открывшего стрельбу в районе Фили-Давыдково в Москве, мог стать 34-летний Константин Балишанский. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, погибший — сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского. Фирма занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, обеспечивает ими крупные выставки и мероприятия. Он работал в компании отца, а также занимался скейтбордингом и был членом команды NikeSB Россия.

Андрей Балишанский отказался комментировать произошедшее.

Shot считает, что убийство является заказным. Киллер застрелил Балишанского из автомата возле дома, где тот жил. Стрелявший был одет в черную одежду, а на его лице была медицинская маска.

Он открыл огонь, когда мужчина вышел к подъезду. Балишанский пытался убежать, но нападавший догнал и добил его выстрелом в голову.

В настоящее время правоохранители ищут убийцу. Кто мог заказать жертву, выясняют следователи.

До этого в СК сообщили о возбуждении уголовного дела.

Ранее правоохранители ввели план «Перехват».