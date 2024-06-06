Москвичей предупредили о ливнях с градом до конца недели

В Москве сегодня сохранится неустойчивая погода – в течение дня ожидаются ливни, местами сильные, с градом и ветром. Температура воздуха останется в пределах 24-26 градусов, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Начало ночи у нас было с ливнями, грозами и шквалами. И сегодняшний день мы останемся в зоне этой коварной окклюзии, которая будет перемещаться по столичному региону», — предупредила Позднякова.

Локально пройдут ливневые дожди, местами очень сильные и с градом. К пятнице погода начнет успокаиваться, но останется ненастной. Москву накроет тыловая часть циклона, который принес в столицу непогоду, поэтому местами сохранится кратковременный дождь. Днем также возможны грозы.

К выходным, по словам Поздняковой, температура воздуха в ночные часы заметно понизится. В субботу ночью ожидается +15...+17 °С, в воскресенье – +13...+15 °С. Днем температура сохранится на уровне 23-27 градусов тепла, то есть с превышением климатической нормы на 4-5 градусов.

Напомним, по данным «Фобоса» погоду в Москве формирует циклон, который сейчас проходит по югу европейской части страны. По этой причине изнуряющая жара в столице сменяется ливнями, грозами и градом. При этом в выходные ожидается сухая погода.

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