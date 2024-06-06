Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о ливнях с градом до конца недели

Синоптик Позднякова: в Москве ожидаются локальные ливни и град

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Москве сегодня сохранится неустойчивая погода – в течение дня ожидаются ливни, местами сильные, с градом и ветром. Температура воздуха останется в пределах 24-26 градусов, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Начало ночи у нас было с ливнями, грозами и шквалами. И сегодняшний день мы останемся в зоне этой коварной окклюзии, которая будет перемещаться по столичному региону», — предупредила Позднякова.

Локально пройдут ливневые дожди, местами очень сильные и с градом. К пятнице погода начнет успокаиваться, но останется ненастной. Москву накроет тыловая часть циклона, который принес в столицу непогоду, поэтому местами сохранится кратковременный дождь. Днем также возможны грозы.

К выходным, по словам Поздняковой, температура воздуха в ночные часы заметно понизится. В субботу ночью ожидается +15...+17 °С, в воскресенье – +13...+15 °С. Днем температура сохранится на уровне 23-27 градусов тепла, то есть с превышением климатической нормы на 4-5 градусов.

Напомним, по данным «Фобоса» погоду в Москве формирует циклон, который сейчас проходит по югу европейской части страны. По этой причине изнуряющая жара в столице сменяется ливнями, грозами и градом. При этом в выходные ожидается сухая погода.

Ранее спасатели объяснили россиянам, как избежать удара молнии в грозу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами