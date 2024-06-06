После стрельбы на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК РФ.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве и незаконном обороте оружия. Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщает Telegram-канал Mash, стрелок использовал, предварительно, АКС-74У «Ксюха», в результате чего был убит мужчина на улице Алексея Свиридова.

В МВД указали на то, что убийство могло быть заказным.

«Оружие убийца забрал с собой. По данным МВД, убийство может быть заказным. На место происшествия приехали три машины скорой помощи», — говорится в сообщении Telegram-канала.

До этого сообщалось, что после стрельбы в районе Фили-Давыдково в Москве ввели план «Перехват».

По данным Telegram-канала Baza, открывший стрельбу мужчина был одет во все черное: штаны, куртку и кепку. Он добил раненого мужчину выстрелами в голову.

Ранее в Воронежской области водитель отказался остановиться по требованию и выстрелил в сотрудника ДПС.