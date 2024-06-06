Россиянам дали совет, как не отравиться ягодами

Застраховать себя от отравления токсичными веществами, которые содержатся в ягоде, почти невозможно, однако риски можно снизить. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. В первую очередь, по ее словам, стоит отказаться от ранних плодов.

«Если мы покупаем раннюю клубнику, то здесь очень велики риски получить отравление нитратами. Даже не обязательно, что это будет клубника, это могут быть и другие овощи, фрукты, арбузы — скоро уже ранние пойдут. Эти ягоды, фрукты выращивают на продажу и, конечно, производитель хочет получить прибыль, соответственно, идут в ход различные стимуляторы роста, и чаще всего это азотистые удобрения», — рассказала Соломатина.

Она добавила, что токсичные вещества, содержащиеся в ягоде, могут навредить практически всем системам организма, в том числе, сердечно-сосудистой и дыхательной. Особенно опасным летний десерт может быть для беременных и пожилых, заключила эксперт.

Биолог и агроном Михаил Воробьев до этого рассказал, как правильно выбирать клубнику на рынке. Прежде чем покупать ягоду, он посоветовал уточнить у продавца, где и кем она собиралась и как хранилась. Также, по его словам, клубнику можно попробовать, но перед этим ее обязательно нужно промыть.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать полезную клубнику без пестицидов.