В России оценили, сколько радио еще просуществует в привычном формате

Радио просуществует в привычном FM-формате еще 15-20 лет, дальнейшая его судьба будет зависеть от развития технологий. Об этом «Реальному времени» по итогам всероссийской профильной конференции в Сочи рассказал директор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов.

По его словам, на данный момент радио остается востребованным у россиян.

«Радио до сих пор остается актуальным средством массовой информации, и многие исследования показывают, что этому СМИ доверяют 50% населения, которые его слушают, то есть радио для них является основным источником информации», — подчеркнул Каримов.

Он предположил, что для того, чтобы преуспеть, региональному радио нужно стать мультиформатным средством массовой информации.

Опрос kp.ru до этого показал, что большинство (80%) россиян продолжают регулярно слушать радио — 47% из них уточнили, что слушают радио в машине, еще 22% — дома. Последние отметили, приемник может работать у них фоном на протяжении целого дня. 8% опрошенных отметили, что любят включить радио на даче, 3% опрошенных выбрали вариант «другое». Они ответили, что слушают радио в метро, во время прогулки и на работе.

Ранее сообщалось, что радиостанцию «Серебряный дождь» приобрел бывший топ-менеджер «Уралхима».