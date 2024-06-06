Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России оценили, сколько радио еще просуществует в привычном формате

Глава «Болгар радиосы» Каримов: радио просуществует в привычном формате 20 лет

close
100%
Shutterstock

Радио просуществует в привычном FM-формате еще 15-20 лет, дальнейшая его судьба будет зависеть от развития технологий. Об этом «Реальному времени» по итогам всероссийской профильной конференции в Сочи рассказал директор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов.

По его словам, на данный момент радио остается востребованным у россиян.

«Радио до сих пор остается актуальным средством массовой информации, и многие исследования показывают, что этому СМИ доверяют 50% населения, которые его слушают, то есть радио для них является основным источником информации», — подчеркнул Каримов.

Он предположил, что для того, чтобы преуспеть, региональному радио нужно стать мультиформатным средством массовой информации.

Опрос kp.ru до этого показал, что большинство (80%) россиян продолжают регулярно слушать радио — 47% из них уточнили, что слушают радио в машине, еще 22% — дома. Последние отметили, приемник может работать у них фоном на протяжении целого дня. 8% опрошенных отметили, что любят включить радио на даче, 3% опрошенных выбрали вариант «другое». Они ответили, что слушают радио в метро, во время прогулки и на работе.

Ранее сообщалось, что радиостанцию «Серебряный дождь» приобрел бывший топ-менеджер «Уралхима».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами