Парикмахер назвала способы, которые помогут продлить жизнь укладке

Пудра для прикорневого объема поможет сохранить укладку, а также свежесть волос, если нанести ее перед выходом из дома. Об этом «Москве 24» рассказала парикмахер, мастер-стилист Ольга Богатова.

«Если кожа головы жирная, оживить укладку в конце дня можно с помощью сухого шампуня. Его нужно нанести на прикорневую зону и по длине волос. После чего укладку можно освежить лаком легкой фиксации», — добавила эксперт.

В процессе укладки жирных волос она рекомендует использовать муссы, пенки и лаки с самой высокой степенью фиксации, сухих волос - бесспиртовые средства, например, спрей, лаки и пенки легкой степени фиксации. Для укладки тонких волос важно использовать еще и специальные спреи для прикорневого объема, добавила Богатова.

Парикмахер, стилист Лилия Левина до этого говорила, что перед укладкой горячими инструментами — щипцами, утюжками, плойками важно хорошо просушить волосы, а также нанести термозащиту. По ее словам, в противном случае вода будет испаряться, а белок волоса — вариться.

Ранее стилист Ксении Бородиной назвал «вчерашнюю укладку с кровати» новым трендом.