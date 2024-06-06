На Красной площади прочитают стихи Александра Пушкина

На Красной площади 7 июня пройдут «Русские чтения», сообщает пресс-служба проекта.

Мероприятие будет посвящено Международному дню русского языка и 225-летию со дня рождения русского поэта А.С. Пушкина.

На главной сцене фестиваля прочтут отрывки из произведений русской литературы, фрагменты романа в стихах «Евгений Онегин» и сочинения современных поэтов и писателей России.

Также для слушателей выступит хор Московского Сретенского монастыря.

Напомним, 6 июня в России отмечается День русского языка. Также 6 июня 2024 года исполняется 225 лет со дня рождения А.С. Пушкина.