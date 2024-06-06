Парфюмер перечислила ароматы, которые идеально подойдут на лето

На летний сезон лучше всего подойдет легкий, невесомый парфюм, например, с фруктовыми или ягодными нотками. Об этом «Москве 24» рассказала химик, парфюмер Валерия Нестерова.

«Лето — это самое подходящее время для того, чтобы использовать фруктовые и ягодные ароматы. Это может быть яблоко, черешня, вишня, персик, ананас, кокос. Также отлично сейчас будут звучать травяные успокаивающие ноты», — отметила эксперт.

По ее словам, летом также актуальны цветочные ароматы, можно рассмотреть жасмин, розу, туберозу, иланг-иланг, а также парфюм с легкими цитрусовыми нотами. Последний придаст бодрости и энергии, а также поднимет настроение, отметила Нестерова. Еще один вариант — парфюм, содержащий салицилаты, которые используются для имитации запаха цветов, заключила специалист.

До этого Валерия Нестерова говорила, что парфюм лучше наносить на чистую кожу сразу после душа, чтобы продлить его звучание. Помимо этого, она рекомендовала предварительно нанести на кожу увлажняющий крем, который будет работать как «подложка» и также позволит удержать аромат. Для этой же цели можно использовать масляные или кремовые духи, созвучные с парфюмом.

Ранее сообщалось, что россиянин украл в магазине парфюм и угрожал продавцам взрывом.