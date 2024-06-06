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В России предложили разрешить школьникам снимать видео вместо сочинения

Общественник Ветров призвал разрешить детям снимать видео вместо сочинений

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Российским школьникам нужно разрешить вместо написания сочинения на тему «Как я провел лето» снимать видео, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Соответствующее обращение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает RT со ссылкой на копию документа.

Лето общественник назвал лучшим временем для детей, отметив, что обычно после него в школах их ждет стандартное задание – написать сочинение на тему прошедших каникул. При этом сегодня у подрастающего поколения появились современные возможности самовыражения, отметил Ветров. Он призвал позволить детям создавать видеоролики на тему «Как я провел лето». Снимать такие видео, по мнению активиста, школьники могли бы в течение всех каникул.

Съемка видео на заданную тему будет не менее полезной, чем сочинение, убежден общественник. Процесс создания ролика будет развивать у детей творческие способности, при этом это сегодня в большей степени соответствует современности, заключил Ветров.

До этого Ветров направил Кравцову предложение внедрить в школьные уроки физкультуры обязательные игры в городки, чижик и вышибалы. По его мнению, это поможет детям научиться мыслить стратегически и работать в одной команде.

Ранее россиянам рассказали, как помочь школьникам прочесть список литературы во время каникул.

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