Диетолог: природой не предусмотрено, чтобы люди пили молоко животных

Молочные продукты не так полезны, как считалось раньше, а в некоторых случаях даже вредны для здоровья, заявила диетолог Полина Журавлева. Употребление людьми молока коров и других животных природой не предусматривалось, из-за чего часто бывает аллергия на молочный белок, непереносимость лактозы и другие причины отказаться от «молочки», объяснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сегодня 70% людей во всем мире имеют непереносимость лактозы — сахара, который содержится в молоке. Он может привести к серьезным проблемам с пищеварением и диарее, а также вызвать вздутие живота, накопление газов, предупредила Журавлева.

Чуть меньше людей страдают аллергией на молочный белок, который, по словам диетолога, в крайних случаях может привести к анафилактическому шоку и летальному исходу.

Журавлева посоветовала не поить молоком детей – лучше заменить его другими продуктами, которые содержат не меньше питательных веществ. В качестве примера эксперт привела растительное молоко, содержащее витамины А и D, кальций, а также йогурты и сыры на растительной основе. Кроме того, много кальция и других микроэлементов содержится в сухофруктах, овощах и зелени, поэтому «без молока можно прожить», подчеркнула она.

«Природой коровье молоко и молоко других животных не предусмотрено для употребления людьми», – заключила диетолог.

Эксперты до этого назвали коровье молоко ценным источником белка, кальция, витаминов и других полезных для человека веществ. Хотя оно наиболее распространено, люди также могут употреблять молоко коз, овец, лошадей, ослов, оленей и лосей. Некоторые виды молока могут заменить детское питание, а некоторые — предотвратить ожирение, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было названо молоко, при употреблении которого можно заразиться птичьим гриппом.